VIDEO Un copil afroamerican de 8 ani a fost arestat în SUA de un polițist alb. Cazul a stârnit scandal

”Ca mamă, este sfâşietor să vezi acest video”, a condamnat miercuri guvernatoarea democrată a statului New York Kathy Hochul, la Syracuse, unde a avut loc incidentul şi unde se afla la o reuniune pe tema pandemiei covid-19.

Syracuse (NY) police officers detained an 8-YEAR-OLD for allegedly stealing a bag of Doritos! Rather than talking to him or handling this incident in a different way, officers chose to escalate this incident and detain an obviously terrified young boy! How traumatizing is this?! pic.twitter.com/Nx8iD7gcdY