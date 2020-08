VIDEO. Un bloc de cinci etaje s-a prăbușit în India. Peste 90 de persoane, prinse sub dărâmături

Blocul în care erau 47 de apartamente s-a prăbușit luni seară, conform Reuters.

Orașul industrial Mahad este situat la aproximativ 200 de km sud de Mumbai, capitala financiară a țării.

28 de persoane au fost scoase până acum de sub dărâmături de către echipele de salvare, cărora li s-au alătorat și mai mulți cetățeni ai orașului.

Numărul persoanelor decedate nu se cunoaște încă.

At least 90 people, including children, are trapped in the debris of a five-story building that collapsed south of India's financial capital Mumbai - police officials pic.twitter.com/e68mt3gt0Q