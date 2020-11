VIDEO. Un bărbat din China nu a dus gunoiul timp de patru luni. Cum arată încăperea în care locuia

Un chiriaș din provincia Jiangsu din estul Chinei a umplut un apartament, în care stătea în chirie, cu grămezi de gunoi, relatează South China Mornig Post.

O vecină a spus că nu l-a văzut niciodată scoțând gunoiul în cele patru luni de când s-a mutat.

Rubbish piled up everywhere in the room except for the bed causing a nauseating stench. Other tenants in the building said the smell was so strong it was unbearable.

The landlord has hierd a cleaner to clear the mess. The task took more than a day to complete

Gunoaiele erau îngrămădite peste tot în cameră, cu excepția patului, provocând un miros înfiorător. Alți chiriași din clădire au spus că mirosul era atât de puternic încât era de nesuportat.

Proprietarul a angajat un agent de curățenie pentru a scăpa de mizerie. Sarcina a durat mai mult de o zi.