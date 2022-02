VIDEO Un avion rusesc a fost doborât deasupra Kievului. Un bloc a fost curpins de flăcări

"Avionul inamic a fost doborât de antiaeriana ucraineană şi a căzut lângă un imobil situat pe strada Koşiţa 7, cartierul Darniţk", a indicat demnitarul ucrainean pe contul său Telegram.

A #Russian aircraft shot down by #Ukrainian air defenses falls on residential areas in #Kyiv. pic.twitter.com/kNR9yFwSGv