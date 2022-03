VIDEO Soldatul ucrainean din Insula Șerpilor care a înjurat militarii ruși a fost decorat

Polițistul de frontieră se afla la serviciu pe Insula Șerpilor atunci când o navă rusească a început să bombardeze, pe 24 februarie, scrie The Guardian.

Inițial au apărut informații conform cărora 13 polițiști de frontieră au murit după ce au refuzat să predea insula.

