VIDEO Sirenele antiaeriene au răsunat în Franța. Turiștii s-au panicat

În fiecare primă zi de miercuri din fiecare luni, sirenele care răsunau în timpul Războiului Rece sunt testate în Franța timp de 1 minut și 41 de secunde.

Iar turiștii care se aflau pe străzile Parisului în acel moment au avut parte de câteva clipe de panică. Însă imediat au observat că locuitorii își văd în continuare de drum fără a da importanță sunetului ce anunță un dezastru, scrie CNN.

France's monthly test of its air raid sirens - first Wednesday of every month, all across ????????

This was at the town hall of Maisons-Laffitte, near Paris

(June 1, 2022) pic.twitter.com/brTlTzXO3a