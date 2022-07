VIDEO Proteste masive în Sri Lanka. Preşedintele a fugit din reşedinţa oficială, luată cu asalt de manifestanți

"Preşedintele a fost escortat în siguranţă”, a spus sursa. "El este încă preşedintele, este protejat de o unitate militară”, a declarat o sursă apropiată pentru AFP, potrivit news.ro.

Sri Lanka ???????? Anti Inflation, Anti Govt ???? They've stormed the Presidential Palace ???????????? pic.twitter.com/nYr8OIpfv1 — ???????????????????????????????????????????????????? (@risemelbourne) July 9, 2022

Canalele locale de televiziune au difuzat imagini cu sute de oameni urcând pe porţile palatului prezidenţial din centrul capitalei. Zeci de mii de oameni au participat anterior la o demonstraţie pentru a cere demisia lui Gotabaya Rajapaksa, considerat responsabil pentru criza economică fără precedent care loveşte Sri Lanka şi provoacă o inflaţie galopantă şi lipsuri severe de combustibil, electricitate şi electricitate.

Take a look at the crazy lines at the gas pumps in Sri Lanka: pic.twitter.com/mJSOgRl4pO — Steve Hanke (@steve_hanke) July 8, 2022

Forţele de securitate au impus vineri căi de acces pentru a încerca să-i descurajeze pe protestatari să iasă în stradă, dar măsura a fost ridicată după ce partidele de opoziţie, activiştii pentru drepturile omului şi baroul din ţară au ameninţat că îl dau în judecată pe şeful poliţiei.

Civil war in Sri Lanka in the capital Colombo over a piece of bread. pic.twitter.com/iepF4tZlIh — RadioGenova (@RadioGenova) July 8, 2022

Oricum, interdicţia de acces a fost ignorată în mare măsură de protestatari, dintre care unii au forţat chiar autorităţile feroviare sâmbătă să le ducă cu trenul la Colombo pentru a participa la miting, au declarat oficialii pentru AFP.

#SriLanka's prime minister called an emergency meeting of party leaders in the wake of massive anti-government protests. pic.twitter.com/ccFPJMyohE — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

Sri Lanka a intrat în criză economică și îi cere ajutorul lui Putin

Președintele din Sri Lanka a declarat miercuri că l-a îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin să ajute națiunea sa insulară, aflată în plină criză economică, scrie Reuters.

În lipsă de valută din cauza gestiunii economice defectuoase și a impactului crizei COVID-19, Sri Lanka s-a chinuit să importe chiar și articolele esențiale, ceea ce a dus la o lipsă gravă de medicamente, alimente și combustibil.

„Am avut o conversație foarte productivă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin”, a spus președintele Gotabaya Rajapaksa într-un tweet, adăugând că a cerut sprijin de la Rusia pentru a importa combustibil.

Cu stocurile de benzină și motorină aproape epuizate, Sri Lanka a extins închiderea școlilor la nivel național și a cerut angajaților publici să lucreze de acasă.

Sri Lanka a cumpărat deja petrol de la Rusia pentru a trece peste criză, iar guvernul a indicat că este dispus să mai facă achiziții.

„Am convenit în unanimitate că întărirea relațiilor bilaterale în sectoare precum turismul, comerțul și cultura este esențială pentru consolidarea prieteniei pe care o împărtășesc cele două națiuni”, a spus Rajapaksa.

Premierul singalez Ranil Wickremesinghe a spus că țara este „în faliment” și că negocierile cu Fondul Monetar Internațional pentru a relansa economia „prăbușită” a țării sunt „dificile”.

Sursa: News.ro