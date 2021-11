VIDEO. Peste 90 de oameni au murit carbonizați, după ce o cisternă cu combustibil a explodat în Sierra Leone

Incidentul a avut loc într-o intersecție aglomerată. Înainte de a se aprinde, combustibilul s-a vărsat, iar trecătorii și mașinile din zonă au fost cuprinși de flăcări.

Președintele Julius Maada Bio s-a declarat cutremurat de tragedia care a dus la pierderi îngrozitoare de vieți omenești. Într-un mesaj pe Twitter, el a spus că guvernul său va face „totul pentru a sprijini familiile afectate”.

