VIDEO. O instructoare de fitness a filmat din greșeală lovitura de stat din Myanmar

Ceea ce a făcut ca acest videoclip să devină viral a fost cu totul altceva. Instructoarea a sursprins, fără să vrea, primele momente ale unei lovituri de stat, în fundalul videoclipului său, potrivit The Guardian.

Înregistrarea video s-a viralizat în scurt timp, iar mii de utilizatori rețelelor de socializare au putut să îi confirme rapid autenticitatea.

Lovitura de stat din Myanmar a luat o întorsătură hilară, pe măsură ce videoclipul cu profesoara de aerobic devenea din ce în ce mai popular.

Videoclipul a fost filmat luni dimineața, în timp ce avea loc puciul militar. Abusrdul situației este că toată desfășurarea de forțe a fost pusă pe un ritm electronic animat.

Khing Hnin Wai, femeia în cauză, dansează și își explică exercițiile vreme de trei minute, fără să pară conștentă de cele ce se întâmplă chiar în spatele ei. Potrivit informațiilor postate pe profilului ei de Facebook, femeia este o profesoară de educație fizică, angajată a Ministerului Educației.

Înregistrarea este atât de ireală, încât utiliztorii rețelelor sociale s-au întrebat nedumeriți dacă nu cumva femeia dansează în spatele unui ecran.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe