VIDEO. Momentul șocant în care un câine atacă o fetiță ce ieșise cu părinții din biserică

The Humane Society a postat pe un site de socializare un filmuleț ce conține imagini șocante cu un câine care atacă o fetiță în parcarea unei biserici din Colorado, SUA.

Imaginile filmate de o cameră de supraveghere arată în primă fază un bărbat și o femeie cum merg împreună cu un copil de 5 ani în parcarea unei biserici, toți având biblii în mână.

După câteva secunde, un câine poate fi văzut cum aleargă nebunește spre aceștia și o atacă direct pe fetiță, pe care o mușcă de braț.

Mai mulți oameni aflați în zonă au sărit în ajutorul acestora.

Proprietarul, care a fost arestat și acuzat de deținerea ilegală a unui animal periculos, a eutanasiat câinele după atac, potrivit Fox News.

The Human Society of the Pikes Peak Region (HSPPR) a adăugat videoclipul la „Bite Blotter”, o secțiune unde comunitatea poate urmări toate incidentele de acest gen.

Citește și Ce au găsit poliţiştii în casa unui bărbat care împuşcase un căţel

„Siguranța publică este o prioritate principală, este datoria noastră să protejăm oamenii împotriva animalelor de companie și animalele de companie împotriva oamenilor", a declarat Jamie Norris, directorul HSPPR.