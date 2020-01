VIDEO. Momentul în Trump cere să fie scăpat de o ambasadoare. „Dați-o afară, nu îmi pasă”

Întregistrarea, pe care Reuters scrie că şi-a procurat-o de la avocatul unui fost asociat al lui Rudy Giuliani, Lev Parnas, începe cu Trump care pozează într-o cameră înainte să intre la cină, relatează News.ro.

Înregistrarea îl prezintă apoi în timp ce pătrunde într-o sală în care este pusă o masă pentru 15 persoane, iar camera este lăsată pornită, îndreptată către tavan.

Given its importance to our national interest, we provided the entire 4/30/18 recording of the .@realDonaldTrump and Lev Parnas dinner to the media, for universal access and downloading. Stay tuned. Call the witnesses. Hear the evidence. #LevRemembers #TrumpTapes #LetLevSpeak pic.twitter.com/Aia8K3KoDT