VIDEO. Momentul Ã®n care un autobuz explodeazÄƒ, Ã®n Rusia. DouÄƒ persoane au murit È™i 17 au fost rÄƒnite

Getty

Două persoane şi-au pierdut viaţa şi 17 au fost rănite în explozia unui autobuz de pasageri în oraşul Voronej din centrul Rusiei, în noaptea de joi spre vineri, au anunţat autorităţile locale.

Şoferul a declarat pentru postul Rossia-24 că la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE şi AFP.

Explozia a avut loc în timp ce vehiculul se afla într-o staţie de autobuz din apropierea unui centru comercial. Deflagraţia a aruncat în aer acoperişul şi ferestrele, potrivit mai multor înregistrări video ale trecătorilor, care circulă pe reţelele de socializare şi preluate de presa rusă.

Cauza incidentului nu este clară. Iniţial, o explozie de gaz a fost considerată una dintre posibilele cauze, însă compania care operează autobuzul a declarat că vehiculele sale sunt echipate cu motoare diesel. O sursă din cadrul companiei a declarat că autobuzul implicat a fost supus unei revizii pe 6 august.

Comitetul rus de anchetă a deschis un dosar penal pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului.

''Până în prezent, nu există niciun indiciu că ar putea fi vorba de un atac terorist'', a declarat viceguvernatorul regiunii, Serghei Sokolov, pentru agenţia Interfax.

#Russia: At least 12 people were injured in explosion is believed to come from the gas at the bus stop Voronezh. pic.twitter.com/V7wRNFLFhY — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ???? (@W0lverineupdate) August 13, 2021

#NSTworld A woman was killed and at least 17 other people injured in an explosion on a bus in western #Russia, local authorities said.https://t.co/sennpi25n4 — New Straits Times (@NST_Online) August 13, 2021