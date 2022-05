VIDEO Momentul în care o rachetă trece pe lângă un avion. Imaginile surprinse de un pasager

Filmulețul a fost postat pe Twitter și Facebook de către pilotul John Carter al companiei aeriene Allegiant Air, care este și veteran al comunității submarine a marinei SUA, potrivit The War Zone.

„Zburau deasupra Mării Chinei de Sud și au primit un avertisment de ultim moment de la controlul traficului aerian: ‘întorceți-vă la 90 de grade imediat’,” a spus Carter într-un tweet.

A fellow Airline Pilot friend just sent me this from one of his colleagues at a foreign airline. They were over the South China Sea & were issued a last-minute hectic call from ATC: “turn left 90 degrees immediately!!” Chinese sea launched ballistic missile from a PLAN Submarine! pic.twitter.com/Zf1lf1zCu3