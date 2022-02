VIDEO. Kim Jong Un apare călărind în viteză un cal alb într-un nou clip de propagandă

Acest documentar, publicat săptămâna aceasta, promovează eforturile dictatorului nord-coreean de redresare a economiei ţării, puternic afectată de o blocadă pe care şi-a autoimpus-o în lupta împotriva covid-19 şi de sancţiuni internţaionale, scrie News.ro.

Documentarul nu menţionează cele şapte teste de armament efectuate de la începutul anului - un record -, inclusiv un tir al celei mai puternice rachete nord-coreene din 2017 încoace, în contextul în care Phenianul face să planeze ameninţarea unei reluări a testelor unor rachete cu rază lungă de acţiune sau nucleare.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un was seen riding a white horse -- a symbol for the Kim family's dynastic rule -- in a propaganda film, following a flurry of missile launches that have raised the spectre of him restarting nuclear tests pic.twitter.com/Ue8x0GCaWE

”Tema dominantă a documentarului este devotamentul lui Kim şi munca sa asiduă pentru popor”, analizează la AFP Rachel Minyoung Lee, însărcinată cu cercetarea la Stimson Center, cu sediul la Washington.

Dictatorul nord-coreean apare în acest documentar pe un cal alb - un simbol-cheie al regimului dinastiei Kim.

Rachel Minyoung Lee consideră că aceste scene în care apar cai nu au legătură cu lansările recente de rachete ale Nordului.

”Această serie ar putea fi o încercare de a sublinia vitalitatea lui Kim”, apreciază Cheong Seong-chang de la Institutul Sejong.

Phenianul şi-a reiterat voinţa de a-şi moderniza forţele armate, în pofida unor infornaţii alarmante despre o scumpire puternică a mărfurilor alimentare şi o agravare a foametei.

Aceste dficultăţi sunt evocate în imagini în care Kim coboară prudent scări, în timp ce un narator spune că ”trupul i-a fost încovoiat” de munca grea.

Un profesor de la Universitatea de studii nord-coreene de la Seul, Yang Moo-jin, apreciază că este vorba despre o încercare de ”umanizare” a dictatorului.

”Ei încearcă să-l prezinte ca pe un lider care-şi iubeşte mult poporul şi care, prin urmare, este adesea surmenat şi oboseşte”, declară el AFP.

În alte clipuri publicate săptămâna aceasta de KCTV, Kim Jong Un apare, alături de soţia sa Ri Sol Ju şi de mătuşa sa Kim Kyong Hui la un spectacol de teatru.

Kim Jong Un, riding a horse and watching the sunrise - This is a scene from ‘The Great Year of Victory, 2021,’ a new North Korean documentary that is in tune with films used by state media to craft a semi-divine personality cult around the leader https://t.co/n53gi1sMvf pic.twitter.com/frF0YdAYqB