VIDEO. Incendiu la „hotelul vedetelor” din Marbella. Un bărat a murit și alți 9 turiști au fost răniți

Martorii spun că au văzut „o uriașă bilă de foc” care a cuprins hotelul la puțin după ora locală 6:00, iar oamenii au sărit de la balcoane ca să scape de flăcări. Mai multe persoane au spus, de asemenea, că au auzit o explozie.

Imagini dramatice surprinse de turiști arată cu oamenii cazați în hotel escaladează fațada de lemn a clădirii ca să se salveze. Pompierii au aruncat cu apă pe pereții clădirii, ca să îi răcească și să permită oamenilor să se țină de bucățile de lemn până să ajungă salvatorii cu scara.

Hotelul de patru stele, aflat la aproximativ opt kilometri de Marbella, este des frecventat de vedete, printre care se numără și starurile din serialul britanic „The Only Way Is Essex”, Lauren Goodger, Abi Clarke și Lauren Pope.

