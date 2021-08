Video. Incendii în Turcia. Un fluture bea apă din palma unui pompier

Flăcările au afectat unele dintre cele mai populare stațiuni din țară. Dar în mijlocul acestei tragedii, apar și povești care dau speranță.

În Manavgat, un voluntar care lucra în zona calamitată a dat să bea apă unui fluture chiar de la el din palmă. Insecta tocmai scăpase din foc și era, fără îndoială, însetată. S-a așezat pe mâna bărbatului și a început să bea. Iar voluntarul, când a văzut asta, și-a mai turnat apă în palmă ca insecta să-și potolească setea.

These Turkish guys are giving water to the butterfly which flies away from the fire and lands on his arm to ask for water in the extreme heat.#nature #animals #love pic.twitter.com/s3Yj3WnJiC