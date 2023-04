VIDEO. Donald Trump și-a întrebat fanii dacă vor o felie de pizza mâncată pe jumătate de el. Toată lumea: ”Nuu!”

Înregistrarea video, postată pe Twitter de reporterul CNN Kate Sullivan, îl arată pe fostul președinte ținând o cutie de pizza pepperoni într-o mână și o felie în cealaltă, în timp ce mulțimea scandează "Trump".

"Vrea cineva o bucată din care am mâncat eu?", a strigat el înainte de a lua o mușcătură din felie.

Dar, chiar și pentru susținătorii cei mai aprigi ai lui Trump, acest gest al fostului președinte al SUA a fost prea mult, astfel că au răspuns "Nuu!" la unison, notează Insider.

Trump stopped at a pizza place tonight after giving a speech in Fort Myers and handed out slices to supporters. He then took a bite out of a slice of pepperoni pizza and said, “Does anybody want a piece that I’ve eaten?” pic.twitter.com/KoZYAzuhma