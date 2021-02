VIDEO. Cum a fost mutată o casă veche de 139 de ani. Operațiunea a costat 400.000 de dolari

Locuința de două etaje și șase camere a fost urcată pe o platformă și mutată la aproape 500 de metri de locul în care a fost construită, relatează San Francisco Chronicle.

Relocarea a fost una dificilă, pentru că imobilul a trebuit să fie coborât de pe un deal.

MOVING DAY: After 139 years at the same San Francisco address, this two-story Victorian house has a new location. https://t.co/tnsldPDMq9 pic.twitter.com/cFQ9KU2QJs