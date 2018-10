VIDEO. Armata israeliană interceptează 16 rachete trase din Gaza. Imaginile filmate

”Tirurile de rachete din cursul nopţii împotriva Israelului au fost ordonate de Damasc cu implicarea clară a Gardienilor Revoluţiei, (armata de elită a Iranului)” a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Jonathan Conricus. Armata israeleniană a publicat pe Twitter imagini care surprind atacul cu rachete asupra unor clădiriimportanate ale Hamas.

WATCH: We just struck Hamas' General Security Services‘ HQ in #Gaza in response to rockets fired at #Israel . We warned the building's occupants to evacuate several times prior to the strike. pic.twitter.com/Eb5nz80i4f

Acesta a avertizat că riposta israeliană ”nu va fi limitată geografic”.

Cel puţin 39 de rachete au fost trase de gruparea radicală palestiniană Jihadul islamic dinspre Gaza în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra teritoriului israelian, fără a provoca morţi sau răniţi, a comunicat armata.

Şaptesprezece dintre aceste rachete au fost interceptate de sistemul israelian de apărare aeriană Iron Dome, iar altele au căzut pe câmp. Armata Israelului a publicat imagini care surprind aceste scene.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c