VIDEO. 6 morți în China după ce drumul s-a surpat și a "înghițit" un autobuz plin cu călători

Bitumul de pe o stradă foarte frecventată din Xining, capitala provinciei Qinghai (nord-vest) a cedat luni în jurul orei 17:30 (09:30 GMT), vehiculul fiind prins pe jumătate şi provocând o explozie, a informat sursa citată.

O imagine difuzată de agenţia de presă China News Service arată trecători panicaţi care ocoleau craterul format în faţa unei staţii de autobuz. Operaţiunile de salvare continuă şi o anchetă este în desfăşurare pentru a determina cauza accidentului, a subliniat CCTV, precizând că alte16 persoane, rănite, sunt ''în stare stabilă'', scrie Agerpres.

