Victoria simbolică pentru care Rusia luptă acum pe frontul din Ucraina. Apărătorii Kievului rezistă cu greu

El face acest anunţ la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că Kievul gface ”tot posibilul” pentru a-şi salva trupele aflate în dificultate pe frontul de est, mai ales la Avdiivka, unde situaţia este considerată ”critică”.

”Potrivit deciziei luate, consolidarea programului unităţilor este în curs, iar trupe manevrează pe axele ameninţate”, anunţă pe reţele de socializare armata ucraineană.

”Apărătorii ucraineni continuă să respingă inamicul, care încearcă să încercuiască Avdiivka (...). Militarii ucraineni rezistă”, anunţă armata.

The Ukrainian soldiers holding Avdiivka are nearly surrounded and outgunned as not enough artillery shells are being provided by the West

May they all escape encirclement & take up new, safer positions outside of town at the best moment possible.

The guys in Avdiivka are Heroes pic.twitter.com/cPEqfwjywi