Ursula von der Leyen, vaccinată anti-COVID. Ce ser a primit președinta Comisiei Europene

”Sunt foarte bucuroasă că am primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19 astăzi. Vaccinările îşi vor intensifica şi mai mult ritmul, pe măsură ce livrările se accelerează în UE”, a scris şefa Comisiei, în vârstă de 62 de ani.

Conform purtătorului ei de cuvânt, lui von der Leyen i-a venit rândul la vaccinul Pfizer/BioNTech în conformitate cu regulile campaniei din Belgia.

Deocamdată, şapte din cei 27 de comisari europeni au fost vaccinaţi împotriva COVID-19, a adăugat purtătorul de cuvânt.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4