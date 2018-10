Unicul portavion rus Amiral Kuzneţov, avariat de o macara. FOTO

În urma incidentului, o persoană a fost dată dispărută iar alte patru persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce au căzut în apa înghețată.

Oficialii ruși insistă că avaria la portavion nu este critică, dar macaraua de 70 tone a făcut o gaură de 20 de metri pătraţi în el.

Amiral Kuzneţov urma să fie modernizat și echipat cu sisteme moderne de control şi noi tupuri de armament. Portavionul Amiral Kuzneţov a fost lansat la apă în 1985 şi s-a confruntat în mai multe rânduri cu probleme tehnice.

The floating dry docks PD-50 has sunk during the maintenance work on the #Russian aircraft-carrying cruiser Admiral #Kuznetsov. No casualties have been reported in the incident, which happened at a ship repair yard of the port city of #Murmansk.https://t.co/9vsXdUh8Hr pic.twitter.com/NYP5DcUOij