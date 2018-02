Un vânzător de burgeri a câștigat 9 milioane de lire sterline tranzacționând acțiuni online

Daily Mail

Un vânzător ambulant de burgeri se gândește să-și închidă toneta după ce a câștigat 9 milioane de lire sterline tranzacționând acțiuni online.

Stephen Bliss, în vârstă de 34 de ani, din Marea Britanie, vinde, în timpul zilei, gustări și ceaiuri calde șoferilor de camioane, iar noaptea tranzacționează acțiuni folosind platforma socială eToro, relatează Daily Mail.

După ce a dat lovitura, bărbatul spune că renunță la meseria lui de bază și se va dedica total activității sale secundare de până acum.

Stephen spune că este pe eToro din 2014, dar a recunoscut că începuturile au fost extrem de abrupte, pierzând aproape jumătate din investiția inițială de 3.000 de lire sterline.

"Pentru a vă familiariza, puteți deschide conturi și să tranzacționați cu monedă virtuală. Nu am vrut să arunc bani adevărați și să pierd totul.

După aproximativ doi ani, am început să mă simt încrezător. Am pus niște bani reali, aproximativ 3.000 de lire sterline și am pierdut aproximativ jumătate din ei. M-am întors apoi la un cont virtual și am economisit ceva bani”, a spus bărbatul.

Acum, Stephen Bliss spune că a evoluat atât de mult încât aproape 7.000 de persoane își investesc banii prin el.

Astfel, la începutul acestui an acumulase deja un fond de 9 milioane de lire sterline.

