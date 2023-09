Un turist a dispărut în mod misterios de pe un vas de croazieră. Familia și-a dat seama că lipsește după ce a ajuns în port

Kevin McGrath, în vârstă de 26 de ani, a plecat într-o croazieră de la Miami la Bimini, în Bahamas, scrie Metro.

Când vasul s-a întors în port, luni dimineață, McGrath nu era de găsit nicăieri. El a fost dat dispărut de către membrii familiei după ce nu s-a prezentat la micul dejun.

Dispariția sa a declanșat o căutare masivă.

Ultima persoană care l-a văzut pe McGrath a fost fratele său, care l-a văzut intrând în cabina sa în jurul orei 2:00, luni dimineață, a declarat poliția Miami-Dade.

???? #MISSING: Kevin McGrath, 26 years old, was last seen in the area of Port of Miami 1015 North America Way. The missing person may be in need of services. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/pmAAMpgSgM