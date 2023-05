Un tată și fiica sa s-au reunit după 50 de ani în care nu au mai știut nimic unul de celălalt. GALERIE FOTO

Jane Graham a pierdut legătura cu tatăl ei, James McGarvie, când avea aproximativ trei ani, după ce părinții ei au divorțat, iar copila de atunci s-a mutat în Kenton împreună cu mama.

Pe măsură ce Jane a crescut, nu a încetat să se întrebe despre tatăl ei și, la un moment dat, s-a înscris pe Ancestery.com, un site care te poate ajuta să-ți găsești rudele, în încercarea de a da de tatăl ei. Timp de aproape zece ani, toate pistele pe care le-a avut au eșuat.

În urmă cu doi ani, Jane a aflat numele celei de-a doua soții a tatălui ei, a reușit să o găsească pe Facebook și i-a trimis un mesaj întrebând dacă are persoana potrivită, dar mesajul a rămas fără răspuns timp de mai bine de un an, până când un membru al familiei l-a citit. Astfel, ea a reușit să obțină un număr de telefon care era, de fapt, al tatălui său.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe 9 august anul trecut, iar Jane a aflat că tatăl ei locuia la doar patru kilometri de locul în care a crescut.

„Când am fost la nunta fiului meu din Zante, am primit un mesaj care spunea că el este persoana potrivită. Ea a spus că s-a uitat în mesajele bunicii ei, deoarece nu intră foarte des pe Facebook și atunci le-a văzut pe ale mele. Nu-mi venea să cred. L-am întrebat dacă mai trăiește și ea a spus da. A fost un lucru uriaș, uriaș. Am întrebat dacă pot să vin să-l văd și el a spus că i-ar plăcea. Tremuram pentru că a trecut atât de mult timp și ne-am întâlnit. Suntem atât de asemănători. A fost foarte copleșitor. Când l-am cunoscut, am plâns, sunt foarte recunoscătoare", a mărturisit femeia.

Jane a povestit că a fost ca și cum ultima bucată din puzzle s-a pus la locul ei. „M-am întrebat și am vrut să-mi găsesc tatăl. Era ca o bucată care lipsea din mine. Problema era că nu mi se permitea să vorbesc despre el cu mama mea, așa că nu aveam un nume. Când mama a murit, asta m-a făcut să caut din nou, deoarece nu am simțit că o fac pe la spatele ei”, a continuat Jane.

James McGarvie s-a gândit adesea la fiica lui de-a lungul anilor, dar avea puține informații despre locul unde s-ar putea afla. Știa însă unde lucrează: „M-a sunat pe 4 august și mi-a spus că sunt tatăl ei. A spus că este Jane, fiica mea, și nu mi-a venit să cred. Eram plin de lacrimi, au fost lacrimi de fericire. Nu aș putea cere o fiică mai bună".

Acum, Jane vrea să organizeze o surpriză specială pentru tatăl ei și să-l ducă să vadă Newcastle United jucând la St James' Park înainte de sfârșitul sezonului.

Sursa: Mirror Etichete: , , , , Dată publicare: 09-05-2023 23:15