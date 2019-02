A coborât pe peron să fumeze o tigară și și-a lăsat copilul în tren. Ce a urmat. VIDEO

Bărbatul a coborât pe peronul gării și nu a reușit să se întoarcă la timp, astfel că ușile trenului s-au închis în fața lui, relatează FOX News.În zadar a încercat să alerge după tren pentru a-i atrage atenția mecanicului, conform unor imagini surprinse de camerele de supraveghere de pe peron.

Un alt călător care a fost martor la întreaga scenă a fost cel care a alertat angajații companiei feroviare despre bebelușul rămas singur.

Mecanicul a inversat imediat trenul și s-a întors la stația cu pricina pentru a înapoia bebelușul.

A baby was left on a train when a father stepped outside to smoke a cigarette and didn't make it back before the train departed. Operations staff returned to the station to reunite them, and officials say the infant was never in danger. https://t.co/fwt8ZhQYMe pic.twitter.com/TofvLLaXZY