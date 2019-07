Un tânăr a escaladat fără echipament cea mai înaltă clădire din Londra. Reacția polițiștilor

Bărbatul a fost filmat, luni dimineață, în momentul în care a ajuns aproape de vârful clădirii de 95 de etaje, cu o înălțime de peste 300 de metri.

Potrivit metro.co.uk, poliția a fost chemată la fața locului, iar bărbatul a ajuns în interiorul clădirii.

“O persoană a escaladat clădirea The Sharp, din centrul Londrei. Două mașini de poliție, două ambulanțe și o dronă au ajuns la fața locului“, a declarat un martor.

BREAKING: A man has been spotted climbing to the top of London's Shard this morning. Police say he is now inside and talking to officers. pic.twitter.com/N48TeXvCHV