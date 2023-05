Un spital din Ucraina, lovit de mai multe rachete lansate de ruși. O persoană a murit și alte 15 au fost rănite | VIDEO

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat că autoritățile lucrează pentru a salva alte persoane din spital.

El a precizat că toate autoritățile competente sunt implicate în misiunea de curățare. Anterior, guvernatorul regional, Serhiy Lysak, a declarat că orașul a fost atacat cu rachete și drone.

Zelenski a postat un videoclip al clădirii avariate, care arată pompierii la fața locului și fumul care iese din clădire.

"Teroriștii ruși își confirmă încă o dată statutul de luptători împotriva a tot ceea ce este uman și onest", a spus el.

Two children, aged 3 and 6, are among the injured in the Russian missile strike on a clinic in Dnipro on May 26.

Source: Dnipropetrovsk Governor Serhii Lysak/Telegram pic.twitter.com/M6d8XzNkrd