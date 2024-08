Un soldat israelian a postat videoclipuri care arată detonarea unor case civile și a unei moschei din Gaza | Video

Un videoclip postat de bărbat, Bram Settenbrino, și filmat din punctul de vedere al trăgatorului, arată zeci de cartușe trase în ruinele unei clădiri.

Un alt videoclip arată ceea ce pare a fi sistemul de control al focului unui vehicul blindat antrenat pe o moschee înainte de a fi distrusă.

Alții descriu detonarea mai multor case în timp ce soldații aplaudă.

Nu este clar dacă Settenbrino a filmat personal videoclipurile sau a fost implicat în actele descrise în acestea, dar Forțele de Apărare Israel (IDF) și Settenbrino nu au contestat autenticitatea videoclipurilor.

Videoclipurile au devenit recent virale pe X, atragând acuzații că ar prezenta „crime de război”. Settenbrino a scris într-un mesaj pentru The Guardian că videoclipurile au fost „scoase din context”, dar a refuzat să detalieze. „Nu am comis nicio crimă de război”, a adăugat el.

După ce Guardian l-a contactat pe Settenbrino și familia sa, tatăl său a publicat un răspuns atribuit fiului său prin Arutz Sheva, un site de știri local.

”Videoclipul cu focul de mitralieră în cauză a fost un foc de suprimare într-o zonă curățată de civili după ce echipa mea a fost atacată de teroriștii Hamas din acea zonă. Moscheea care a fost aruncată în aer era folosită pentru a găzdui teroriști înarmați și depozite de arme și folosită ca bază pentru a ataca soldații IDF.”

