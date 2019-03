Un șofer a intrat intenționat în pietoni, în China. Șase oameni au murit

Atacul s-a produs în jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) în localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe reţele sociale. Alte şapte persoane rănite au fost internate în spital, a adăugat sursa, fără să ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al şoferului.

În noiembrie, două evenimente similare au avut loc în China. Într-un sat din provincia Sichuan (sud-vest), un şofer a lovit mai mulţi pietoni dintr-un motiv necunoscut, omorând şapte dintre aceştia.

Car ploughs into crowd in China, six killed, police shoot driverhttps://t.co/GcjfwmXbUA pic.twitter.com/RDaQ82VLEq