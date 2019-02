Un scriitor a fost asasinat cu 13 gloanțe. Era considerat ”unul dintre autorii speciali”

Potrivit News.ro, care citează arabilit.org, Mashzoub a fost ucis seara, într-o zonă care era considerată sigură.

Doi atacatori au venit la locuinţa scriitorului cu motocicletele.

Reuters notează că Mashzoub a fost împuşcat de un singur motociclist.

“Scena culturală l-a pierdut pe unul dintre autorii şi creatorii speciali”, a notat ministrul irakian al Culturii şi Turismului, Abdul Amir al-Hamdani, într-un comunicat.

Asociaţia Scriitorilor Irakieni a condamnat atacul şi a acuzat autorităţile că nu fac tot ce trebuie pentru a-i proteja pe intelectuali.

“Asociaţia consideră guvernul local şi pe cel central responsabile în totalitate pentru că nu au menţinut siguranţa publică”, a precizat asociaţia, într-un comunicat.

Alaa Mashzoub a scris mai multe romane, între care se numără “Haosul naţiunii” şi “Crimă pe Facebook”. El a primit câteva premii pentru literatură, dar şi pentru documentare pe care le-a realizat.

HORRIBLE. #Iraq-i novelist and critic Alaa Mashzoub assassinated in Karbalaa today with 13 bullets.

He criticized radicalism, ISIS, Iran rulers & its militias. Penned work about Iraqi Jewish minority, history of Karbalaa & many novels. Will we see justice? RIP v @BaxtiyarGoran pic.twitter.com/K6kFJCrHRk