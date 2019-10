Un purtător de cuvânt al Statului Islamic ucis într-un nou raid în nordul Siriei

Abu Hasan Al-Muhajir a fost ”ucis”, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt din cadrul Forţelor Democratice Siriene (FDS), o alianţă dominată de combatanţi kurzi, scrie News.ro.

El a fost ”luat ca ţintă” în satul Ain al-Bayda, în nordul provinciei Alep, a anunţat anterior într-un mesaj potat pe Twitter comandantul FDS, Mazloum Abdi.

Acest anunţ intervine la câteva ore după moartea lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul SI, în nord-vestul Siriei, într-o operaţiune militară americană.

Following the previous ops, a senior assistent for al- Bagdadi is called Abu Hesen al Mouhjir was targeted in a village named Ein al Baat near Jaraboul city, the mission was conducted via direct coordination of SDF Intel & US military apart the ongiong ops to hunt ISIS leaders.