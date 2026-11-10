Deși pare o metodă neobișnuită, procedura este prevăzută în legislația electorală a țării, scrie AP.

Incidentul electoral a avut loc în localitatea Conima, o mică așezare din Munții Anzi, în apropierea lacului Titicaca.

Rubén Quispe Capajaña, candidatul partidului Somos Perú, a ieșit câștigător în fața contracandidatului său, Salomino Mamani Quispe, reprezentant al formațiunii País Para Todos. Ambii obținuseră câte 671 de voturi.

Egalitate la urne

Cei doi au participat la alegerile municipale organizate pe 4 octombrie. Rezultatele oficiale publicate de Oficiul Național pentru Procese Electorale din Peru (ONPE) au confirmat egalitatea: fiecare candidat a obținut 27,739% din voturile valabil exprimate.

În lipsa unui câștigător clar, Comisia Electorală Specială (JEE) din Huancané a organizat, pe 4 noiembrie, o tragere la sorți publică pentru stabilirea primarului.

Un reprezentant al autorităților electorale a aruncat o monedă de un sol, moneda națională a statului Peru. Rubén Quispe Capajaña a avut noroc de partea sa și a câștigat după ce alesese reversul monedei.

La scurt timp după aflarea rezultatului, acesta le-a vorbit jurnaliștilor despre victoria obținută într-un mod cu totul neobișnuit.

„Mi-am dorit întotdeauna să câștig, iar Dumnezeu a decis”, a declarat Quispe, potrivit AFP.

Ce spune legea din Peru

Desemnarea câștigătorului prin tragere la sorți nu a fost o decizie improvizată de autoritățile electorale. Procedura este prevăzută în mod explicit de legislația din Peru.

Mai exact, egalitatea dintre candidații care obțin același număr de voturi trebuie soluționată prin tragere la sorți.

În trecut, astfel de departajări au fost realizate fie prin aruncarea unei monede, fie prin extragerea unor bile inscripționate cu simbolurile partidelor politice.

Pentru alegerile municipale din 2026, Comisia Electorală Națională din Peru a adoptat, pe 28 octombrie, un acord prin care a uniformizat această procedură. Noile reguli prevăd utilizarea obligatorie a unei monede de un sol de către comisiile electorale, pentru a asigura transparența și corectitudinea departajării.