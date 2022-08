Un prezentator s-a bucurat ca un copil când a făcut o descoperire în direct la televizor. VIDEO

Amuzat, prezentatorul s-a bucurat ca un copil care a descoperit o jucărie nouă.

Inevitabil, și restul echipei s-a distrat copios pe seama momentului, care a devenit viral.

Prezentator meteo: „-În prezent (vântul) bate în această direcție. O, am mutat harta! Nu știam că pot face asta... Pot să fac asta? E uimitor!”

Coleg: „-Serios? Tu tocmai ai descoperit asta?”

Prezentator meteo: „-Trebuie să încerc și eu! Stai așa! Îți vine să crezi?”

Coleg: „-E grozav!”

Prezentator meteo: „-Nu am știut... Pot să fac și 'zoom'? E o zi extraordinară!”

