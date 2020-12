Un pilot „a desenat” o seringă pe cer în timpul zborului. Care este motivul pentru care a recurs la acest gest. FOTO

Samy Kramer a spus că speră că această cascadorie va fi „un mod distractiv și neconvențional de a crește gradul de conștientizare”, potrivit Daily Mail.

Radarul a surprins traseul pilotului, care arăta precumo seringă.

„Am vrut să creștem conștientizarea faptului că vaccinul va fi disponibil”, a declarat Kramer pentru Reuters.

Zborul lui Kramer a avut loc cu câteva zile înainte ca Germania și alte țări europene să înceapă campania de vaccinare.

