Un pilot rus care a dezertat în Ucraina a fost găsit mort în Spania

Moartea pilotului a fost confirmată publicaţiei Kiev Post de un reprezentant al serviciului militar de informaţii ucrainean (GUR), în timp ce o altă sursă din cadrul aceluiaşi serviciu a declarat publicaţiei Ukrainska Pravda că pilotul a fost împuşcat, iar în apropierea domiciliului acestuia din Spania a fost găsită o maşină calcinată ce pare să fi fost folosită de asasini.

❗????????⚔️???????? - #BREAKING: Russian pilot Maxim Kuzminov, who stole a helicopter and flew to Ukraine in exchange for money and a new identity, found dead in Spain.

Kuzminov was shot at least 5 times, according to Spanish police. There’s no word yet on who killed him. pic.twitter.com/NPOJxv3W5j