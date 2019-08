Un olandez organizează o petrece pe plajă "pentru a privi cum are loc Brexit"

Iniţiativă neobişnuită în oraşul Wijk Aan Zeeîntr-un port din Olanda.

Dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie, aşa cum este prevăzut, numeroşi cetăţeni olandezi îşi vor lua la revedere de la omologii lor britanici într-o manieră prietenoasă cu ocazia unei petreceri ce ar urma să fie organizată pe o plajă aflată pe ţărmul Mării Nordului, care separă cele două ţări, informează DPA.

Un eveniment creat pe Facebook anunţă o reuniune cu scop de socializare "pentru a privi Brexit-ul de pe plajă", în oraşul Wijk Aan Zee. Evenimentul a atras atenţia multor internauţi olandezi: 56.000 de persoane s-au declarat interesate, iar 7.600 au precizat că intenţionează să participe la această petrecere insolită.

"Aceasta ar trebui să fie o urare amabilă de 'la revedere' adresată unui bun prieten care porneşte într-o aventură interesantă - dar nu foarte inteligentă", a declarat Ron Toekook, iniţiatorul evenimentului, pentru agenţia olandeză de presă ANP.

La această petrecere vor fi servite specialităţi provenind din diverse ţări ale Uniunii Europene - chipsuri olandeze, vin franţuzesc şi bere germană -, iar participanţii se vor reuni pentru a surprinde momentul în care Marea Britanie "se trezeşte şi asistă la închiderea sa". Organizatorul a propus, de asemenea, angajarea unei trupe şi i-a rugat pe internauţi să îi transmită sugestii pentru dedicaţii muzicale adecvate.

Printre recomandările primite de la fani se numără următoarele piese: "Go Your Own Way" (Fleetwood Mac), "I Want to Break Free'' (Queen), "London Calling" (The Clash) şi "Hello" (Adele).

Creatorul evenimentului anunţat pe Facebook promite că va publica în curând mai multe detalii despre această petrecere pe site-ul www.byebyebritain.nl.

Boris Johnson, actualul prim-ministru al Marii Britanii, a promis că va respecta termenul limită de 31 octombrie pentru ieşirea ţării sale din Uniunea Europeană, indiferent dacă va reuşi sau nu va reuşi să renegocieze acordul încheiat între fostul premier Theresa May şi Bruxelles.