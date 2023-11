Un ministru israelian propune reinstalarea palestinienilor în afara Fâşiei Gaza. „O nouă viaţă în noile lor ţări gazdă”

Într-un text publicat duminică de Jerusalem Post, Gamliel, membră a Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, propune „promovarea relocării voluntare a palestinienilor din Gaza în afara Fâşiei Gaza, din motive umanitare", scrie Agerpres.

Ministrul israelian a criticat, de asemenea, agenţia Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA).

„În loc să trimită bani pentru a reconstrui Gaza sau pentru UNRWA, comunitatea internaţională poate contribui la finanţarea relocării şi îi poate ajuta pe locuitorii din Gaza să îşi construiască o nouă viaţă în noile lor ţări gazdă", scrie Gamliel.

In a thought-provoking opinion piece, Gila Gamliel explores post-Hamas possibilities for Gaza's future. Can voluntary resettlement be the key to lasting peace and prosperity? Read more ⬇https://t.co/zCf0TT72Mw