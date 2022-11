Un lunetist ucrainean a eliminat un soldat rus de la 2,7 kilometri depărtare, stabilind un record | Video

Imaginile au arătat momentul în care lunetistul ucrainean a executat împușcătura de la o distanță impresionantă de 2700 de metri – lungime, echivalentul a 26 de terenuri de fotbal.

Un videoclip șocant l-a arătat pe soldatul rus căzând la pământ după ce lunetistul ucrainean a tras lovitura de la distanță lungă.

Biroul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că lunetistul a fost foarte aproape de a obține recordul mondial pentru cea mai lungă ucidere în luptă.

Aceștia au spus: „Ocupatorul a fost eliminat printr-o lovitură precisă a forțelor noastre speciale de la o distanță de 2.710 de metri – distanță care acum ocupă locul doi în clasamentul mondial, confirmat de comandamentul Forțelor Armate”.

Trăgătorii ucraineni folosesc unele dintre cele mai puternice puști fabricate vreodată - Snipex Alligator și Sniper T-Rex care au dimensiune impresionante.

Ambele au o viteză de 3.200 de metri pe secundă - ceea ce înseamnă că ar dura doar trei secunde pentru a atinge ținta.

Armele pot trage un glonț de 14,5 mm pe distanțe de peste patru kilometri.

Abilitatea lunetistului ucrainean de a doborî un soldat rus de la 2,7 kilometri depărtare necesită o vedere excelentă, precizie a muniției și a armelor de foc și antrenament intens.

Garda Națională a Ucrainei a spus: „Odată cu amurgul, lunetistorii unităților forțelor speciale ale Gărzii Naționale merg la vânătoare”.

Recordul mondial actual pentru uciderea unei ținte la distanță lungă este de 3.540 de metri, realizat de un lunetist canadian într-o operațiune specială în Irak în 2017.

⚡️ With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m - a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mNo2mfRh0V