Un jucător de poker s-a calificat la cel mai important Campionat Mondial în timp ce dormea

Oricine a avut vreodată un părinte sau un profesor le spune că este imposibil să faci bani în timp ce dorm nu l-a întâlnit niciodată pe Eric Goldstein.

Potrivit lui David Schoen de la Las Vegas Review-Journal , Goldstein a decis să se înregistreze pentru turneul satelit care punea în joc un bilet la turneul final în valoare de 10.000 de dolari, dar „era epuizat de la muncă în acea zi și s-a culcat, uitând că s-a înscris”.

Acest eveniment online le-a impus jucătorilor să parieze toate jetoanele la fiecare mână până când a rămas un singur câștigător din toți cei 126 de participanți. Cărțile lui Goldstein au rămas în joc și a câștigat nouă mâini consecutive obținând un loc la evenimentul principal.

Abia când s-a trezit în dimineața următoare și-a dat seama ce s-a întâmplat. „Mi-am zis: Nu se poate. Apoi m-am uitat la e-mail și am găsit un e-mail de la WSOP.com care spunea să vin să-mi iau jetoanele. Un pic suprarealist", i-a declarat Goldstein lui Schoen.

Looks like we playing the Main Event for a discount. pic.twitter.com/lUh7G5Zkle