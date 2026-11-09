Giuseppe Fedele, ghid turistic de profesie, a ales ca după moarte corpul său să fie păstrat în azot lichid, la o temperatură de minus 196 de grade Celsius.

Decizia sa pornește de la dorința de a nu renunța complet la posibilitatea unei noi vieți. Fedele nu are certitudinea că procedura va funcționa vreodată, dar consideră că merită să încerce. Într-un interviu acordat presei italiene, acesta a explicat că preferă să se bazeze pe o posibilă evoluție a științei, în locul unei credințe religioase în care nu se regăsește.

Cât costă conservarea corpului

Pentru a acoperi costurile, italianul și-a organizat un plan de economisire pe termen lung. Pune deoparte lunar 50 de euro pentru înscrierea în program și alți 50 de euro pentru o asigurare de viață, care ar urma să finanțeze procedura după moartea sa.

Compania oferă și o variantă mai ieftină, de aproximativ 75.000 de euro, care presupune conservarea exclusivă a creierului. Fedele a respins însă această opțiune, deoarece își dorește ca întregul corp să fie păstrat.

Ce presupune crioconservarea

Procedura, cunoscută și sub numele de biostază, presupune conservarea corpului după moarte la temperaturi extrem de scăzute, cu scopul de a limita degradarea țesuturilor și a structurilor biologice. Printre companiile care oferă astfel de servicii se numără Tomorrow.bio, fondată la Berlin, care a inaugurat în 2020 o unitate specializată în Elveția.

Potrivit informațiilor prezentate în interviu, 82 de italieni s-au înscris în program, ceea ce plasează Italia pe locul al treilea la nivel mondial după numărul de participanți, după Statele Unite și Germania.

În cazul lui Fedele, planul prevede ca o echipă specializată, însoțită de o ambulanță echipată corespunzător, să intervină după deces. În prima etapă, corpul este răcit cu ajutorul gheții, iar sângele este înlocuit cu un lichid protector, menit să reducă deteriorarea celulelor provocată de temperaturile extreme. Ulterior, corpul este transportat la unitatea din Elveția și păstrat în azot lichid, la minus 196 de grade Celsius.

Pentru ca procedura să poată fi inițiată, Fedele poartă permanent o plăcuță la gât prin care își exprimă dorința de a-și pune corpul la dispoziție în scopuri medicale și solicită să nu fie efectuată autopsia. Pe aceasta sunt trecute și datele necesare pentru contactarea organizației.

Nu există nicio garanție

Crioconservarea nu este, în prezent, o procedură care să permită readucerea la viață a unei persoane. Niciun om nu a fost reanimat după un astfel de tratament, iar oamenii de știință nu pot garanta că tehnologia va ajunge vreodată să facă posibil acest lucru.

Emil Kendziorra, medic german cu experiență în cercetarea cancerului și fondator al companiei Tomorrow.bio, descrie serviciul drept o punte între prezent și un posibil viitor în care medicina ar putea oferi tratamente inexistente astăzi.

Teoretic, o persoană care moare în prezent din cauza unei boli incurabile ar putea fi conservată în speranța că, peste decenii sau chiar secole, vor exista terapii capabile să trateze afecțiunea respectivă. Deocamdată, însă, această posibilitate rămâne o ipoteză fără confirmare științifică.