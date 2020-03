Un fost agent de pază ține peste 20 de oameni ostatici într-un mall din Filipine

Bărbatul înarmat ține oamenii ostatici în V-Mall din Centrul Comercial Greenhills, au anunțat autoritățile luni, conform CNN Philippines.

Din primele informații, bărbatul ar fi înarmat.

Angajații din mall au anunțat că au închis imediat magazinele în jurul orei locale 11.00, după ce au auzit focuri de armă.

Vendors, shoppers inside Greenhills Shopping Center evacuate the area following the alleged shooting incident, reportedly inside V-Mall https://t.co/cAZJoZN4KG

???? Marco Subido pic.twitter.com/7WMb5k3QCC