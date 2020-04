Un englez și-a colorat toată casa în semn de mulțumire pentru cadrele medicale

Bărbatul și-a colorat cu cretă toată casa în culorile curcubeului. ”Am început să fac un perete, apoi lucrurile au venit de la sine și am făcut toată casa”, a povestit Craig Pickard, potrivit BBC.

În total, englezul spune că a muncit 16 ore, pe durata a două zile.

Acesta locuiește în Maltby, un fost oraș minier, cu mai puțin de 20.000 de locuitori.

A Yorkshire man has chalked his entire house in the colours of the rainbow as a special tribute to the NHS.

