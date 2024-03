Un deținut rus devenit soldat, acuzat de violarea unor minore, îi învață pe copii despre patriotism. „Se plimbă liber”

Nikita Semyanov, un bărbat de 35 de ani din Novosibirsk, care a fost recrutat să lupte în război în timp ce ispășea o pedeapsă de nouă ani pentru crimă, se numără printre soldații care țin astfel de prelegeri.

De asemenea, pe lângă crimă, mai multe femei l-au acuzat pe Semyanov de abuz sexual asupra unor minore și de agresiune fizică.

Publicația independentă Holod a „săpat” în trecutul lui Semyanov și a aflat de ce grupurile locale care organizează evenimentele continuă să închidă ochii la acuzațiile care i se aduc, notează publicația Meduza care prezintă o versiune mai scurtă a analizei.

Nikita Semyanov a participat la cel mai recent eveniment în februarie 2024, unde a fost chemat să fie în juriu la un concurs de recitare de poezii dedicat apărătorilor patriei.

În postare se face referire la el ca participant la „operațiuni militare speciale" și comandant de grup de recunoaștere.

La scurt timp după aceea, Semyanov a vizitat o școală locală și a vorbit cu copiii de acolo. Heroes of Russia - Novosibirsk, filiala locală a Asociației Eroilor din Rusia, a publicat fotografii de la întâlnire pe rețelele de socializare.

A doua zi, fosta soție a lui Semyanov, Polina, a scris o postare în care dezvăluia că Semyanov și-a ucis tatăl: „Nikita Semyanov și-a sugrumat socrul în aprilie 2021, după ce cei doi s-au certat. Alexander Makarenko a fost dat dispărut mai mult de o lună. Cadavrul lui a fost găsit în mai, iar poliția l-a arestat pe Semyanov după ce și-a recunoscut fapta. El a povestit și cum și-a ucis socrul: în timp ce Makarenko pleca, Semyanov i-a pus o pungă de plastic pe cap și l-a sugrumat cu o sârmă. Apoi a luat cadavrul cu o mașină și l-a îngropat”.

În mai 2022, un tribunal l-a găsit pe Semyanov vinovat de crimă și l-a condamnat la nouă ani într-o colonie penitenciară cu regim strict. Cu toate acestea, la câteva luni după verdict, el s-a oferit voluntar să lupte în război. După ce Semyanov a fost rănit, s-a întors la Novosibirsk ca om liber.

„Prădător sexual” în libertate

La începutul lunii martie, Uliana, o cunoștință a bărbatului, a publicat un mesaj pe X (fostul Twitter) în care îl numea pedofil și criminal. „Acum, acest animal merge prin școli”, a scris ea.

Femeia a mai povestit că acesta preda lecții de chitară adolescenților și a constrâns mai multe eleve de-ale sale, fete de 12-15 ani, să aibă raporturi sexuale cu el. Tot ea a menționat și că dacă elevele se certau cu părinții, el le lua acasă.

„L-am auzit spunând că există un preț pentru asta și, dacă nu ai fi dispus să plătești, poți să-ți împachetezi lucrurile și să pleci. Nu s-au plâns de asta sau poate le-a amenințat ca să tacă. Multe lucruri îngrozitoare se petreceau. El spunea că părinții lui îl vor ajuta și îl vor acoperi și că nu va suferi nicio consecință”, a spus femeia.

În plus, Polina, fosta soție a soldatului, era minoră când s-au întâlnit, el fiind profesorul ei. „A lucrat la școala mea. Am avut relații intime împreună când aveam 13 ani, iar la 15 ani m-am mutat la el. Am născut la 17 ani, iar la 18 ani am divorțat", a povestit ea.

Bătută și amenințată pentru a renunța la copil

Polina, fosta soție a lui Nikita Semyanov, a spus că în căsnicia cu el a fost agresată fizic și sexual de mai multe ori, dar și că după divorț a fost amenințată pentru a renunța la copil. „Am fugit de el aproape fără nimic. Am lăsat totul. Nu aveam încotro. Mi-era frică să nu fiu judecată de părinți, mi-era frică pentru viața mea. Mi-a spus foarte clar că nu-mi pot vedea copilul și că, dacă aș încerca, mi-ar distruge viața".

Cu toate că fostul soldat este acuzat de crimă și viol, mai mulți internauți au scris comentarii în apărarea sa: „Este un tată exemplar, și-a crescut singur fiica. Puteți vedea cât de mult își iubește tatăl. Trebuie să cunoașteți situația familiei și toate detaliile", a scris o femeie.

În același timp, Asociația Eroilor susține că organizează evenimente cu mai mulți soldați și se apără spunând că nu face verificări personal cu privire la trecutul membrilor armatei. „Fundația Apărătorii Patriei ne trimite informațiile de contact ale soldaților. […] În ceea ce privește ororile și acuzațiile, se pare că există o istorie tragică de familie cu care Asociația Eroilor nu are nimic de-a face. Organizăm întâlniri cu mulți militari."

