O paraşutare de ajutoare s-a soldat cu cinci morţi şi 10 răniţi în Gaza, după ce o paraşută nu s-a mai deschis | VIDEO

Pachetul „a căzut ca o rachetă” pe acoperişul unei case din apropierea taberei de refugiaţi al-Shati, unde oamenii aşteptau, după ce paraşuta nu s-a mai deschis, relatează The Guardian, citând martori oculari.

Martorii au declarat că accidentul a avut loc vineri dimineaţă în apropierea taberei de refugiaţi de pe coastă al-Shati, una dintre cele mai devastate zone din Gaza. O paraşută ataşată la palet nu s-a deschis corect, iar încărcătura a căzut peste un grup de bărbaţi, adolescenţi şi copii mai mici care sperau să obţină alimente şi alte provizii.

5 Palestinians including 2 Young Boys are claimed to have been Killed today at the Al-Shati Refugee Camp in Northern Gaza, after the Parachute reportedly Failed to Deploy on several U.S. Humanitarian Aid Pallets causing them to Uncontrollably Fall and Crush the 5 Individuals. pic.twitter.com/kOMWpsChHx