Un deputat a fost arestat după ce a iniţiat o campanie anti-vaccinare în Letonia

Gobzems îşi propusese să parcurgă Letonia într-un autobuz de propagandă anti-vaccinistă cu mesaje care să îndemne la interzicerea oricărei vaccinări obligatorii, dar şi cu mesaje împotriva premierului Krisjanis Karins şi preşedintelui Egils Levits.

Deputatul a fost reţinut luni de poliţie la o benzinărie în oraşul Tukums. Imagini distribuite pe reţelele de socializare îl arată cum este urcat încătuşat într-o dubă a poliţiei, în timp ce un mic grup de susţinători ai săi protestează.

Arrest of the main oppositon leader in Latvia #latvia #aldisgobzems #featured #latvia #eureporter https://t.co/nsAfDTnNyp