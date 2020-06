Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,5 s-a produs în Mexic. VIDEO din timpul seismului

Cutremurul a activat alerta seismică a capitalei, unde s-a simţit cu putere în marea parte a Ciudad de Mexico.

Alerta seismică, declanşată cu aproape un minut înainte ca mişcarea telurică să fie resimţită a dat timp evacuării majorităţii clădirilor.

"Activăm protocolul de Protecţie Civilă", a informat responsabilul Marcelo Ebrard, pe reţelele de socializare.

Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale, deşi diferitele organisme federale ale Protecţiei Civile realizează primele evaluări.

BREAKING VIDEO: Powerful prelim. magnitude 7.7 #earthquake has hit near El Coyul, Oaxaca, in Southern Mexico, USGS says. #MexicoEarthquake pic.twitter.com/VR0rDAJjf6

Cutremurul a fost resimţit în mai multe cartiere din Ciudad de Mexico. Deocamdată, nu se ştie dacă sunt victime.

În 2017, 471 de persoane au murit în Mexic în urma a trei cutremure produse la 7, 19 şi 23 septembrie, în cel mai mare dezastru natural care a lovit ţara după cutremurul din 1985, care s-a soldat cu mii de morţi în capitala Ciudad de Mexico.

Visual image of #mexicoearthquake #Oaxaca #earthquake #mexico

not sure where epicenter is nor if there is any real damagepic.twitter.com/QiYXeFTCwj