Un cimitir Wagner din Rusia, lăsat fără cruci și „ras” de un buldozer. Imaginile fac încojurul lumii | FOTO

La două trei zile după ce a fost anunțată moartea lui Evgheni Prigojin, lucrurile au luat o întorsătură bizară în Rusia.

Astfel, unul dintre cimitirele construite special pentru mercenarii Wagner care au fost uciși pe frontul din Ucraina a fost distrus. Este vorba despre cimitirul din satul Nikolayevka, regiunea Samara, unde crucile de pe morminte au fost au fost dărâmate cu buldozerul.

Mai mult, locuitorii locali au declarat că toate crucile și coroanele au fost adunate ca niște gunoaie, iar mormintele în sine au fost nivelate până la sol cu ajutorul unui buldozer, relatează site-ul rusesc 63.ru, citat de Ukrainska Pravda.

Presa locală a notat că zona din cimitir care a fost „rasă” de utilaj va deveni una de teren plat, va fi pavată cu beton, iar pe locul fiecărui mormânt se presupune că va apărea o piramidă neagră.

???? Russian government rapidly dismantled the Wagner PMC cemetery in Nikolaevka, Samara region after Prigozhin's assassination. This Wagnerite is very unhappy. pic.twitter.com/GOlfngUUAy