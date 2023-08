Un centru de transfuzii din Ucraina a fost lovit de o bombă rusească. „Bestii care distrug tot ceea ce ne permite să trăim”

"Sunt morţi şi răniţi" în acest atac de la Kupiansk, în regiunea Harkov din estul ţării, a declarat preşedintele Zelenski pe Telegram.

"Această crimă de război spune totul despre agresiunea rusă. Bestii care distrug tot ceea ce pur şi simplu ne permite să trăim", a denunţat el, potrivit Agerpres.

Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.

This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P